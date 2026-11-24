Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme dair açılamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

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Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından olmak suretiyle televizyon ekranları, sosyal medya platformları ve radyo kanalları aracılığıyla takip eden aziz vatandaşlarımızın, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi verip kalbi bizimle çarpan, aynı düşünce dünyasından beslenip eylemlerine yön tayin eden Türk-İslam âlemine en hâlisane duygularımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, 21 Kasım'da Şırnak'ın Şenoba bölgesindeki 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan astsubay çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz ruhu şad, mekânı cennet olsun.

"ÖĞRETMENLER GELECEĞİN MİMARIDIR"

Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde öğretmenler gününe tesadüf etmiştir. Öğretmenlik birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren bireyi ve toplum etkileme gücüne sahip eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan sosyal psikolojik kültürel ve bilimsel yönü olan özveriye dayalı bir meslektir.

Eğitim ve öğretim süreçlerinin en baş aktörü olan öğretmenler bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir geleceğin eğitimcisini mühendisini sağlıkçısını hukukçusunu askerini polisini sanatçısını velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir.

Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar.

Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile doğru orantılıdır. Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler, doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir.

GENÇLERE MESAJ: GÖNLÜNÜZE TALİBİZ

Bir ülkede kaynakların dağılımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünde kendilerine fırsat eşitliği içerisinde sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik. Gelecekte de istemeyeceğiz bu toprakların en büyük gücü en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir.

Bizim temel görevimiz enerjisi ve yenilikçi ruhu ile geleceğimizin teminatçısı gençlerimizin hayallerini yeteneklerini ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir.

Çok değerli sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır bu hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir hep de böyle kalmalıdır.

Sevgili gençlerimiz sizlere de seslenmek istiyorum; sağdan soldan esen rüzgarların kısa vadeli heyecanların etkisinde kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın size söz veriyoruz biraz çareyi uzaklarda aramadığınız çarenin bizzat kendisi olduğu bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız.

Dün olduğu gibi bugün de Türk gençliğinin heyecanına enerjisine ve sarsılmaz iradesine talibiz. Her bir gencimizin gönlüne ve yüreğine içtenlikle talibiz.