STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin modern muharebe sahasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği milli kamikaze FPV sistemi STM ALKAN, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. STM'den yapılan açıklamaya göre, insansız sistemler alanında geliştirdiği milli teknolojileri güvenlik güçlerinin envanterine kazandırmayı sürdüren şirket, taktik İHA sistemlerindeki tecrübesini FPV teknolojilerine taşıdı. Bu kapsamda, daha önce KARGU FPV adıyla tanıtılan ve ismi STM ALKAN FPV olarak güncellenen sistemin ilk teslimatları yapıldı. Muhtelif sayıda STM ALKAN FPV, gerçekleştirilen kabul faaliyetlerinin ardından Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.

GECE-GÜNDÜZ OPERASYON KABİLİYETİ

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı etkili bir çözüm sunan STM ALKAN FPV, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemiyle görev yapıyor. Anti-personel veya zırh delici harp başlığıyla donatılabilen sistem, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz operasyon kabiliyeti ve düşük radar kesit alanı sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkânı sağlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör