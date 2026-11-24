Kuzey Irak'ta terör örgütünün en önemli stratejik kamplarından biri olan Kandil'e açılan kapı konumundaki Hakurk'ta 14 barınma alanı boşaltıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" vizyonu doğrultusunda, bölgenin güven, istikrar ve geleceğinin teminatı için özveri, kararlılık ve azimle yürütülen süreç doğrultusunda önemli adımların atılmasına devam ediliyor. Türkiye'nin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/KCK, 8 Ekim 2026'da Irak'ın kuzeyindeki Metina alanı ile Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason'u boşaltmıştı. Söz konusu yerlerin ardından Hakurk'ta bulunan Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur barınma alanlarını kapsayan 14 alan daha 18 Kasım'da boşaltıldı. Milli Savunma Bakanlığı bu alanlardaki mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirileceği bilgisini verdi.

OLUMLU GELİŞMELER

Güvenlik kaynakları, sahada yaşanan olumlu gelişmelerin hem sürecin ilk ve en önemli safhalarından silahsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğine hem de bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasi istikrarına sağladığı katkıya işaret ediyor. Kaynaklar gelişmelere ilişkin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurul'a bağlı çalışan alt komisyonların sürekli takibindeki her müspet gelişme süreci, ülkeye kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacına bir adım daha yaklaştırmaktadır. Demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum süreci, önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük bir ekonomik kaynağın ülkemizin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkÓAn sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör