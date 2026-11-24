SON DAKİKA | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca liderliğini Alihan Kuriş 'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 24 Kasım'da Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

29 ADRESE BASKIN YAPILDI

Şüphelilere yönelik "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından düzenlenen operasyon kapsamında toplam 29 ikamet adresinde arama ve yakalama işlemleri yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiği belirtildi.