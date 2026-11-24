Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından şu açıklamalarda bulundu:

SÜREÇ KARARLILIKLA YÜRÜTÜLÜYOR: Bir devlet projesi olan terörsüz Türkiye sürecimizi, ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerletiyoruz. Üzerine titrediğimiz bu süreçte, herhangi bir yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davranıyoruz. Hamdolsun, bu hassasiyetimizin müspet neticelerini de görüyoruz. Her iki yılda sürece yönelik sabotaj girişimlerinin hiçbiri başarılı olamadı. Suriye'de, 8 Aralık devrimiyle birlikte Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edildiği yeni bir dönem başladı. 28 Şubat'tan sonra İran ve Irak'ta istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan "İsrail patentli" senaryolar boşa çıktı. Son iki senedir terör saldırısı sebebiyle tek bir vatan evladı dahi hayatını kaybetmedi.

GÜVENLİK ORTAMINDA HEP BERABER KAZANIYORUZ: Doğu ve Güneydoğu Bölgemiz, daha önce hiç olmadığı kadar huzurlu. Mardin'den Diyarbakır'a, Hakkâri'den Van'a ve Şırnak'a kadar bölgemizin her köşesinde ticaret canlanıyor, turizm faaliyetleri artıyor, tarım ve sanayi gelişiyor. Diyarbakır'ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor. Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça; yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor.

SORUNDAN KALICI OLARAK KURTULMAMIZ GEREKİYOR: Gördüğümüz tablo şudur: Güvenlik artıkça, güvenliğe ayrılan kaynaklar azalmaktadır. Türkiye, kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkânına kavuşmaktadır. Son 40 yılda terör nedeniyle 2.3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış bir ülke için, bu, tek başına büyük bir kazanımdır. Sadece ekonominin canlanması için değil; yüzlerin gülmesi için, anaların, babaların gülmesi için, çocukların, gençlerin umutla dolması için, bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki, ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Benim hiçbir vatandaşımın, kaybetmeye artık tahammülü kalmadı.

"467 RUHU"NUN KORUNMASINA ÖNEM VERİYORUZ: Terörsüz Türkiye süreci, sadece güvenlik politikalarından ibaret değildir. Terör sorunu ortadan kalktığında, tabii ki Türkiye'nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak. Önümüzde, sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasimizin darbe anayasası utancından kurtarılması, milli dayanışma ve bütünleşmenin tahkim edilmesi gibi birçok meselimiz var. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan "467 ruhu"nun korunmasına bu bakımdan özel önem veriyoruz. Bir defa milleti temsil görevi olan herkes şunu anlamalı: Sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmaz. Siyasette oyunbozanlık olmaz, köprüleri atmak olmaz, tabiri caizse "ergen hevesler"le hareket edip "mızıkçılık" yapmak olmaz.

ZORLA GÜZELLİK OLMAZ: Bilhassa terörsüz Türkiye sürecini, olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz. Ama böyle bir meselenin "siyasi şantaj aracı" haline getirilmesine de izin vermeyiz. Muhalefet, siyasi aktivizm değildir; bilakis milletin ve memleketin çıkarları söz konusu olduğunda mesuliyet duygusuyla hareket etmektir. İlk fırsatta faşizme dümen kıran bir muhalefetten ne ülkeye ne de millete hayır gelir. Kuşkusuz, zorla güzellik olmaz. Sürece destek olan da köstek olan da hesabını milletimize verecektir.

ÜYE DAVET YAZILARI BU HAFTA İÇİNDE: Hafta sonu, son derece güzel haberler aldık. Hakurk'ta 14 mağaranın daha boşaltılması sağlandı. Böylece "Hakurk, Zap ve Metina" bölgesindeki mağaraların hemen hepsi boşatılmış oldu. İşin siyaset tarafında da güzel gelişmeler yaşanıyor. Meclis Başkanı'mız siyasi parti gruplarına ziyaretlerini tamamladı. İzleme Komisyonu'na üye davet yazıları hafta içinde gönderilecek.

MİLLETİMİZ OLAN BİTENİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR: 2027 bütçemizi halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Milletimiz de olan biteni yakından takip ediyor. Sadece Komisyon'dan yansıyan görüntülere bakmak bile, hükümetimiz ile muhalefet partileri arasındaki vizyon farkını çok net ortaya koymaktadır. Muhalefet, sadra şifa olabilecek hiçbir şey yapmıyor. Muhalefetin notunu, milletimizin bütçe görüşmelerine bakarak vereceğine inanıyorum.



FONDA ATILAN ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ



FON meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları, grup toplantımızda kapsamlı bir şekilde yapmıştık. Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurullarımız, yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzla paylaşıyorlar. Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda, bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz.



2 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK HAREKETLİLİK



Sadece iklim kriziyle mücadele bağlamından değil, COP31'i, ekonomimiz açısından da en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Çin'le yenilenebilir enerji işbirliğine yönelik, 15 milyar dolar değerinde mutabakat zaptı imzalandı. Uluslararası kalkınma bankalarıyla toplam 5.1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları akdedildi. Suudi Arabistan'la elektrik projelerindeki işbirliklerimizi derinleştirirken, Kanada ile yeni enerji teknolojilerinde karşılıklı adımlar attık. Zirvenin Antalya'mızda oluşturduğu 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketliliğin, çarpan etkisiyle iki katına çıkacağına inanıyoruz.



COP31 TARİHE GEÇTİ



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisine Antalya'da ev sahipliği yaptık. COP31, ülkemizin ev sahipliğinde bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası toplantıydı. Konferans, 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP Zirvesi olarak tarihe geçti. 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluştan toplam 102 lider, 300'ü aşkın bakanın iştirak ettiği zirvenin dünyada yankısı gerçekten büyük oldu. Eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık projemizi de Antalya'da insanlığın hizmetine sunduk. COP31 kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bakan, başbakan ve devlet başkanı seviyesinde 20'yi aşkın misafirimizle bir araya geldik. Bu görüşmelerimizde iklim kri- ziyle birlikte ikili ilişkilerimi- zi ve bölgesel meseleleri ele aldık.



TÜRKİYE'Yİ IMF'YE MUHTAÇ ETMEDİK'



Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında, istikrar ve güven unsurları yatmaktadır. Güven ve istikrarı aşındırmaya yönelik her türlü girişimin hedefi öncelikle ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir. Bu tarz eylemlerin tek gayesi milletimizin sofrasındaki ekmeği küçültmektir. Bu ülkenin, IMF'nin kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri gayet iyi hatırlıyoruz. 24 yıldır Türkiye'yi böyle bir duruma hamdolsun düşürmedik. Gezi kalkışmasından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ülkemizin hasımlarının baskısından, toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar, güven ve istikrar ortamımıza kasteden nice teşebbüsü püskürttük. Hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle, Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik. Daha güvenli bir gelecek istiyorsak, savunma sanayiinde daha fazlasını başarmak durumundayız.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör