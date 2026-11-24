Terörün izleri siliniyor
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek olaylarında zarar gören tarihi evler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" kapsamında restore edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, tarihi yapıların büyük bölümünde onarım tamamlandı. Sur ilçesindeki 6 mahallede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kentin simgeleri arasında yer alan siyah bazalt taşından yapılmış, avlulu ve geleneksel mimariye sahip Diyarbakır evleri aslına uygun şekilde yenilendi. Kemerli kapıları, işlemeli pencereleri ve özgün mimarisiyle dikkat çeken tarihi konakların yeniden kullanıma kazandırılması hedefleniyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, tarihi evlerin yalnızca mimari yapılar olmadığını, aynı zamanda kentin yaşam kültürünü ve toplumsal hafızasını temsil ettiğini belirterek kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti. Restore edilen evlerin kafe, restoran, kahvaltı evi ve butik otel olarak kullanılabilmesi planlanıyor. Tarihi yapıların ziyaretçilere açılmasıyla Diyarbakır'ın kültür turizminin geliştirilmesi, Sur ilçesinin cazibe merkezi haline gelmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.
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