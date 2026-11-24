Türkiye şehit öğretmenlerini unutmadı! Acılı aileleri SABAH'a konuştu: Hep eksikliğini yaşadım
Görev yaptıkları şehirlerde çocuklara umut ve gelecek olmaya çalışırken teröristlerce hayatını kaybeden şehit öğretmenlerin aileleri, yıllar geçse de dinmeyen acılarını SABAH’la paylaştı. Evlatlarının ve eşlerinin ideallerini yaşatmaya çalışan aileler onları hiç yalnız bırakmayan devlete ve millete teşekkür etti.
Şehitlerimizin aileleri, dinmeyen acılarını ve özlemlerini SABAH'a anlattı. Batman'da 2017'de katledilen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, "Aybüke bizim kızımızdı ama bütün ülke ona sahip çıktı" dedi.
HEP EKSİKLİĞİNİ YAŞADIM
1987'de Diyarbakır'da hayatını kaybeden Türkiye'nin şehit edilen ilk öğretmeni Asım Özdem'in eşi Mukaddes Özdem, "Ramazan ayının 27'nci günüydü. Kapı çaldı. Teröristler 'Hocayı götürüp konuşturup geri göndereceğiz' dedi. Yarım saat sonra dağın başından 'İki hocanın da cesedini bulduk' diye bağırışlar geldi. Yanlarına gittiğimde eşim dağ gibi serilmişti" dedi. Oğlu Mehmet Hakan Özdem de, "Her zaman baba eksikliğini, 'baba' kelimesini söyleyememenin acısını yüreğimde yaşadım" diye konuştu.
HİLAL ÖĞRETMENSİZ İLK 24 KASIM
Afyonkarahisar'da, 5 Kasım'da Arif Sefa Özdemir'in gasp etmek istediği araçta öldürdüğü din öğretmeni Hilal Mete'nin eşi Şahin Mete, onsuz geçen ilk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde konuştu: Hilal'in mesleğine ve öğrencilerine olan tutkusu son nefesine kadar sürdü. Çocukların görsel hafızasına hitap etmek için evde panolar hazırlardı. 20 Kasım'da oğlumuz Kerem'in doğum gününü kutlamak için plan yapmıştık. 'Pastayı da ben kendi elimle yapacağım' demişti. Oğlumun doğum gününü 20 Kasım'da eşimle planladığımız gibi gerçekleştirdik. Hayalleri yarım kaldı. Çocuğumuzu vatana, millete hayırlı, iyi bir evlat olarak yetiştirmek istiyorduk. Yaza doğru oğlumuza sünnet töreni yapacaktık. Birlikte Kâbe'ye gidecektik.