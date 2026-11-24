

BAYRAĞIN DALGALANDIĞI HER YERDE GÖREV YAPARIZ

Erzurum'da şehir merkezine 100 km uzaklıktaki Çat'a bağlı kırsal köy okulunda görev yapan ikiz öğretmenler, 2 bin 114 rakımda çocuklara umut oluyor. Erzurumlu 25 yaşındaki ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, lise eğitimlerinin sonuna kadar aynı okul ve aynı sırada eğitim gördü. Üniversite öğrenimleri sırasında farklı şehirlerde eğitim alan kardeşlerin yolları, mezuniyetlerinin ardından yeniden Erzurum'da kesişti. Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Fatmanur Kahraman, 2025'te ilkokula atandı. Göreve başladıktan sonra okulda öğretmen ihtiyacı olduğunu öğrenen Fatmanur, durumu kardeşi Zehranur'a anlatarak onun da aynı okulda görev yapmasını sağladı. Kışın yolda 2 saat mahsur kaldıklarını anlatan Fatmanur Kahraman, "Sınıfıma ilk geldiğimde çocukların gözündeki o ışıltıyı görünce yolda yaşadıklarımı unuttum. Bu kadar uzak bir yerde olmak çok zor ama bayrağın dalgalandığı her yerde çok şükür öğretmenlik yapıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör