BARTIN da daire satın almak isteyen bir vatandaşın ihbarı ile ortaya çıkan dolandırıcılık olayında 9 kişiyi projesi dahi olmayan daireleri satmaya kalkan B.Ş ile İnşaat firması sahibi ve Zonguldak Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Ş.Y göz altına alındı.

Bartın 'lı ismi açıklamayan bir kişinin daire almak istediği için B.Ş ye müracaat ettiğini, proje üzerinde gösterilen daireyi satın bir miktar kaparo verdiğini, ama yaptığı araştırma da inşaat alanı olmadığını tespit ederek, dolandırıldığını belirtmesi üzerine harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri şafak baskını ile 2 kişiyi göz altına aldı.

YENİ PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN BAŞKA İNŞAATLARIN PROJESİNİ GÖSTERDİ

Gelen ihbar üzerine harekete geçen KOM şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada, B.Ş.'nin bir inşaat firmasının çalışanı gibi hareket ederek çeşitli kişilerle daire satışına ilişkin bir inşaat firmasının sözleşmeler yaptığı ve bu sözleşmeler karşılığında farklı miktarlarda para aldığı, herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen güven oluşturmak amacıyla farklı firmalara ait inşaat projelerini göstererek, Zonguldak Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi ve inşaat firması sahibi olan Şaban Y. nin bilgisi dahilinde inşaat firma kaşesini kullanarak birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

9 KİŞİYİ 12 MİLYON DOLANDIRDILAR

Yapılan inceleme sonucu toplamda 9 kişiden ne projesi ne de inşaat alanı olmayan daireleri satmak için 12 Milyon dolandırdıkları tespit edildi. Soruşturmanın genişleterek sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör