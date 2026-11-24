Iğdır'da düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Orta Koridor'un geliştirilmesi ve Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı katkıları değerlendirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapan Zorlu, iki ülke arasındaki bağların sarsılmaz ve ebedi olduğunu ifade etti.

ORTA KORİDOR 18 GÜNE İNDİRİYOR

Orta Koridor'un yalnızca bir ticaret ve ulaşım güzergahı olmadığını belirten Zorlu, bu hattın bölgesel barış ve refahın da taşıyıcısı olması gerektiğini söyledi. Çin ile Avrupa arasındaki deniz yolculuğunun 45 güne kadar sürdüğünü, Orta Koridor sayesinde Türkiye üzerinden demir yoluyla bu sürenin 18 güne indiğini kaydeden Zorlu, hattın ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Bakü Limanı'nın yük hacminin bir yılda yüzde 40 arttığını, Kazakistan'ın koridordaki yük hacmini 4,5 milyon tondan 7 milyon tona çıkardığını aktardı.

KAFKASYA'DA BARIŞ VURGUSU

Kars-Iğdır-Dilucu ve Nahçıvan demir yolu hattının tamamlanmasıyla Iğdır'ın Zengezur Koridoru üzerinden bölgesel ticarette önemli bir merkez haline geleceğini belirten Zorlu, "224 kilometrelik bu hat da tamamlandığında ve Iğdır'ımız Zengezur Koridoru ile birleştiğinde bugün burada konuştuğumuz konular çok büyük anlam kazanacak" dedi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barışın sağlanması için gayret gösterdiğini vurgulayan Zorlu, "Dünya bugün küresel ölçekte bir kuralsızlık ve kuralların iğdiş edildiği dönemden geçiyor. Biz kuralları hatırlatıyoruz, kurulların önemini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

44 KİLOMETRELİK HATTA İLK ADIM

Kafkasya'da kalıcı barışın bölgesel projelerin geleceği açısından belirleyici olduğunu dile getiren Zorlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı iradesi, Ermenistan yönetiminden gelen olumlu açıklamalar ve Türkiye'nin yaklaşımının bölgede umutları artırdığını söyledi. Zorlu, "Daha dün yansıyan bir gelişme, inşallah bu 44 kilometrelik koridorun ilk inşa çalışmalarının başlamakta olduğunun bilgisini de aldık" diye konuştu.

Türk devletlerinin dünya doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 11'ine sahip olduğunu belirten Zorlu, Orta Koridor'un tam kapasiteyle hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin küresel enerji akışındaki payının yüzde 5'ten yüzde 10 seviyesine çıkabileceğini ifade etti. Zorlu, Irak'taki Kalkınma Yolu Projesi'nin de Orta Koridor ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bölgesel iş birliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Gelecek Uluslararası Kafkasya Kongresi'nin Nahçıvan'da düzenlenmesini de önerdi.