Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi: Asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık. Okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı.

30 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Millî Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum.

PISA BAŞARISI

PISA 2025 sonuçlarına baktığımızda şöyle bir başarı tablosuyla karşılaşıyoruz: Matematikte OECD ortalamasını yakaladık. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde ise OECD ortalamasının üzerine çıktık. Fen bilimlerinde 24, okuma becerilerinde 25, matematikte 15 OECD ülkesini geride bıraktık. PISA araştırmasına katıldığımız 2003 yılından bu yana fen bilimlerinde 60, okuma becerilerinde 31, matematikte 39 puanlık artış sağladık. Matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinde ortalama performansını anlamlı biçimde artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye oldu.

DİJİTAL ORTAMDA CİDDİ RİSK

Dijital ortamlar aynı zamanda sonuçları çok vahim olan ciddi risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Nihilist akımlardan mahremiyet ihlallerine, cinsiyetsizleştirme projelerinden dijital yalnızlığa, şiddetin özendirilmesinden zorbalık vakalarına kadar birçok tehdit dijital âlemde adeta cirit atıyor.



ÇOÇUKLAR SOSYAL MEDYANIN DEHLİZLERİNDE KAYBOLMASIN

Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Trilyon dolarlık bütçeleri yöneten devasa teknoloji şirketlerinin daha fazla kazanç sağlamak için her yolu denediğini unutmamalıyız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir. Resmî kurumlarımızın, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin tam bir uyum ve iş birliği içinde hareket etmesi çok önemlidir. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmenin çabasındayız. Biz gelişim dönemindeki 15 yaşını doldurmamış çocuklarımızın sosyal medyanın dehlizlerinde kaybolmasını istemiyoruz.





ŞEHİT ÖĞRETMENLERİN ANISINI YAŞATACAĞIZ

Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı, Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda kendisini öğrencilerine siper eden Ayla Kara Hocamızı, vazifelerini ifa ederken son nefeslerini veren tüm öğretmenlerimizi bugün bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakârlıkları asla unutmayacağımızı burada özellikle ifade ediyorum.



ÖĞRETMENLİK KARANLIĞA IŞIK OLMA SANATIDIR

Emine Erdoğan: Öğretmenlik, bir meslekten öte kalplerde iz bırakma, karanlığa ışık olma, geleceğe umut taşıma sanatıdır. Bilgiyi sevgiyle harmanlayarak nesillere yön veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Görevleri başında şehit olan kahraman öğretmenlerimizi ise rahmet ve minnetle yâd ediyorum.





ŞAM'DAKİ TÜRK OKULUNDA TÖREN

Suriye'nin başkenti Şam'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nu ziyaret ederek düzenlenen törene katıldı.



CUMHURİYETİN İKİNCİ ASRINDA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZSÜNÜZ



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Geleceğimizin teminatı olan nesilleri bilgiyle, emekle ve büyük bir fedakârlıkla yetiştiren öğretmenlerimiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa etme yolunda en büyük gücümüzdür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ülkemizin ve milletimizin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işi. Öğretmenler hayattaki tüm başarıların arkasındaki güç. Bu yüzden öğretmenlere her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur. Emekleri, sabırları, sevgileri ile büyüttükleri her bir fidan adına öğretmenlere teşekkür ediyorum. Öğretmenlik, bir ömrü binlerce hayatta yaşatmaktır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör