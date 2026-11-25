AK Parti Kadın Kolları Başkanlıkları, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, bu kapsamda partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığını söyledi.

Şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Ercan, bu nedenle şiddete karşı durmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorun olduğunu ifade eden Ercan, "Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ile şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardandır. Ancak şiddeti yalnızca bunlarla açıklamak veya sebepleri bunlara indirgemek mümkün değildir. Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını aktaran Ercan, bu tablonun, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını, bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu gösterdiğini anlattı.

"KADINA YÖNELEN HAKSIZLIK VE ŞİDDET, İNSANLIK ONURUNU ZEDELEYEN BİR ANLAYIŞIN SONUCUDUR"

"Kadına yönelen haksızlık ve şiddet, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucudur." diyen Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim." sözünü hatırlattı.

Ercan, bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını söyledi.

Kanunların varlığının tek başına yeterli olmadığını, bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ercan, bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

"BİR KADININ HAKKI, KİMLİĞİNE, İNANCINA, DİLİNE VEYA YAŞADIĞI COĞRAFYAYA GÖRE DEĞİŞMEZ"

Bu mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimleri tarafından ortak bir iradeyle sahiplenilmesini önemsediklerini söyleyen Ercan, şunları kaydetti:

"Bizler için bir kadının hakkı, kimliğine, inancına, diline veya yaşadığı coğrafyaya göre değişmez. Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların güvenliği, hakları ve geleceği için uluslararası toplumu, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin kadınlara yönelik şiddet ve hak ihlalleri karşısında çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemeye, ihlallerin bağımsız biçimde araştırılması ve mağdurların korunması için sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz."

Ercan, her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkının olduğuna işaret ederek, ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sorumluluklarının önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Ercan, "Bizim hedefimiz, kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı, emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini daha da güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ercan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör