MIilli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'deki helikopter kazasında 5 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. Bakanlık açıklaması şöyle: "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şehit askerlerin isimleri de açıklandı. Türkiye'yi yasa boğan kazada şehit düşen askerlerimizin isimleri şöyle: Mehmet Çöl Hv.Plt.Alb., Halit Karabulut Hv. Plt. Ütğm., Volkan Demirhan Hv.P.Asb. Bçvş., Muhammet Nurullah Erarslan Hv.Uçk.Bkm. Asb.Bçvş ve Mehmet Alp Gürdağ Hv.P.As.Kd.Çvş.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan 5 askerimiz için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti: Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eskişehir'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi bir helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ederken kaza kırıma uğramış, akabinde bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğu bildirilmiştir. Yüreğimizi dağlayan bu haber sonrasında şehit olan askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbimizden niyazım kahraman ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve beladan koruması, onları daima hıfzu emanında eylemesidir."

SİYASİLERDEN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. " AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Acımız büyük... Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. " ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör