"BİRÇOK STRATEJİK ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ"



Göktaş, beşeri münasebetlerle birlikte ticaret ve yatırım ilişkilerinin de artarak devam ettiğini belirterek, ekonomik alanda iki ülkenin birbirini tamamlayan yapısının büyük bir potansiyele işaret ettiğini söyledi. Bu doğrultuda, Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarından biri olan Cezayir ile ticari ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini belirten Göktaş, 2025'te 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmini Erdoğan ve Tebbun'un belirlediği 10 milyar dolar hedefine taşımak için çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı. Ekonomik ilişkilerdeki bu gelişmeye paralel olarak Türk yatırımcıların Cezayir'e ilgisinin arttığını ve ülkedeki Türk yatırımlarının 8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Göktaş, "Bu itibarla enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğimizi geliştirmekte kararlıyız. Bakanlığımız da aile ve sosyal hizmetler alanında ortak çalışmalar yürütmek için hazırdır." diye konuştu. Uluslararası platformlarda Cezayir ile yakın temas ve işbirliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, "Bugün Filistin meselesi başta olmak üzere ortak hassasiyetlerimizde Türkiye ve Cezayir güçlü bir dayanışma sergiliyor. Bu dayanışmayı Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde de somut adımlarla ilerletmeye kararlıyız. Bir kez daha ifade etmek isterim ki köklü dostluğu ve kardeşliği daha da güçlendirerek gelecek nesillere taşımakta kararlıyız." dedi. Bakan Göktaş, Türkiye ile Cezayir arasındaki dayanışmanın bölgedeki barışa, istikrara ve refaha vesile olmasını dileyerek, iki dost ve kardeş ülke olarak ortak geleceklerini aynı azim ve kararlılıkla inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.