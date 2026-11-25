Bakan Göktaş: Türkiye ve Cezayir güçlü bir dayanışma sergiliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Milli Günü resepsiyonunda konuştu. "Bugün Filistin meselesi başta olmak üzere ortak hassasiyetlerimizde Türkiye ve Cezayir güçlü bir dayanışma sergiliyor.” diyen Bakan Göktaş, ekonomik alanda da iki ülkenin birbirini tamamlayan yapısının büyük bir potansiyele işaret ettiğini ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'in Ankara Büyükelçiliğince bir otelde düzenlenen Cezayir Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Buradaki konuşmasında Cezayir'in Milli Günü'nü kutlayan Göktaş, Cezayir halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda attığı adımın, cesaretin ve azmin tarihe kazınmış nişanesi olduğunu söyledi.
"Dost ve kardeş Cezayir ile kardeşlik bağlarımız köklüdür." ifadesini kullanan Göktaş, iki ülke arasındaki güçlü bağların, geleceklerini birlikte inşa etmek için önemli imkanlar sunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un kararlı iradeleriyle iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli düzeye ulaştığını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 21 Kasım 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan Ortak Bildiri, ilişkilerimizi stratejik seviyeye taşıyarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Geçtiğimiz mayıs ayında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'u ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, önceliklerimizi tüm boyutlarıyla ele almamızı, bölgesel konularda ortak hareket etme irademizi güçlendirdi."