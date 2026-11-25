İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 60'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi. TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Dünyanın çok çalkantılı ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde sıcak savaşların ve soykırımların sürdüğüne dikkati çekti.

Bu tablonun dünyanın bir paradigma arayışında olmasından kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, eski düzenin artık kendini tükettiğini, yerine neyin geleceği konusunda ise henüz bir ittifak oluşmadığını belirtti.

Ülkelerin ve toplumların bu arayışının mevcut çatışmaları beslediğini, uluslararası sistemin de bu çatışmaları barışa ve çözüme kavuşturamadığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda 'Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak mı?' diye konuşulmasına rağmen belki bundan 20 sene, 30 sene sonra bu yıllar 'Dünya Savaşı yılları' olarak değerlendirilebilir, bu bile bir ihtimal. İslam dünyası olarak şöyle 50-60 yılımıza bir baktığımız zaman, bir ateş başlıyor, o sönüyor öbürü başlıyor, öbürü sönüyor. Böyle devamlı ümmetin beldelerinde soykırımları, savaşları, iç savaşları yaşamak durumunda kaldık. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Dünya hangi paradigmaya evrilecekse de bizim ümmet olarak birlik olmaktan başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasının 2 milyarlık nüfusu, milyonlarca kilometrekarelik coğrafyası ve trilyonlarca dolarlık toplam milli geliriyle teknoloji, sermaye ve bilgi birikimi konusunda neredeyse hiçbir eksiğinin kalmadığına işaret eden Erdoğan, artık omuz omuza ve sırt sırta verme zamanının gelip geçtiğini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim'deki "Bölünürseniz zayıflarsınız, birlik olun ki güçlü olasınız" emrinin gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, başka resimlerin içinde olmak yerine "ümmet resmini" oluşturmak durumunda olduklarını söyledi.

"BÖLGELERİN KADERİNİ BÖLGE İNSANLARININ, ÜLKELERİNİN TAYİN ETMESİ GEREKİR"

Türkiye'nin son 25 yıldaki ekonomik ve siyasi güçlenmesiyle birlikte son dönemde "Mekke Paktı"nın çok konuşulduğunu ve İslam dünyasında nereye gitseler kendilerine bu konunun sorulduğunu aktaran Erdoğan, bunun bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Erdoğan, bölge ülkelerinin bir araya gelerek dış müdahalelere değil kendi inisiyatif ve enerjilerine dayanarak karar verebilmesinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bölgelerin kaderini bölge insanlarının, ülkelerinin tayin etmesi gerekir, sözümona büyük güçlerin dışarıdan müdahaleleriyle değil. Dolayısıyla eğer biz İslam dünyası olarak birlik olabilirsek evvelallah ben inanıyorum ki dünyanın bu dönüşüm döneminde İslam dünyası kendine hak ettiği alanı açabilir, hak ettiği huzuru kendine temin edebilir. Aksi takdirde Gazze'de ateş sönse başka yerde yanacak, başka yerde sönse peşinden başka bir ateş gelmeye devam edecek."

İslam dünyasında sivil toplumun henüz arzu edilen düzeyde güçlü olmadığını, insani yardım alanında belirli bir birikim bulunmasına karşın bu alanın geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Sivil Toplum 5.0" yaklaşımıyla Türkiye'deki sivil toplum tecrübesini ve güçlü yönlerini İslam dünyasına taşımak, örnek olmak ve karşılıklı tecrübe kazanmak istediklerini kaydetti.

"GÖNÜL COĞRAFYASINI BULUŞTURAN BİR KÖPRÜ"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, sivil toplumu devlet ile milleti ve gönül coğrafyalarını buluşturan bir köprü olarak gördüklerini ifade etti.

Vakıf geleneğinin köklü mirasını çağın gerekleriyle buluşturarak güçlü sivil toplum anlayışıyla yol yürümeye devam edeceklerini dile getiren Uygur, "Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü sivil toplum güçlü toplumu, güçlü milleti, güçlü millet de güçlü devletleri oluşturur. Sivil toplumu bu nedenle her daim diri tutmaya, güçlü tutmaya ve geleceğe taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Siyasetlerinin odağında her zaman milletin iradesi ile hak ve hürriyetlerinin bulunduğunu belirten Uygur, güçlü bir sivil toplumun millet iradesinin ve demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Gündemlerinin en hassas noktasında mazlum coğrafyaların yer aldığını ve Gazze'de büyük bir soykırıma şahitlik ettiklerini belirten Uygur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türk milleti ve STK'lerin zulme ses çıkarıp mazlumlara el uzattığını ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" haykırışının bu merhamet medeniyetinin bir tezahürü olduğuna işaret eden Uygur, hakkın, adaletin ve merhametin sesini yükseltmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Gazze başta olmak üzere dünyadaki tüm insani krizlerin son bulması, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın huzura kavuşması için ortak bir vicdan ve güçlü bir eylem birliği ortaya koymak zorunda olduklarını kaydeden Uygur, fuarın tecrübelerin paylaşıldığı ve yeni kardeşlik köprülerinin kurulduğu bir zemin olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE 2025'TE YAKLAŞIK 7,5 MİLYAR DOLARLIK RESMİ KALKINMA YARDIMIYLA 146 ÜLKEYE ULAŞTI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ise dünyadaki insani krizlerin uluslararası dayanışmanın önemini ortaya koyduğunu, Türkiye'nin 2025'te yaklaşık 7,5 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla 146 ülkeye ulaştığını belirterek, merhamet kültürünün yapay zeka ve dijital dönüşümle buluşturulmasının, gençlerin sosyal projelere katılımının ve STK'ler arasındaki uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da insanlara fayda sağlamanın sivil toplum çalışmalarının temelini oluşturması gerektiğini vurgulayarak, fuarda yapay zeka, yeni nesil gönüllülük, gençlik ve aile başlıklarında düzenlenen oturumlardan somut sonuçlar elde edilmesini temenni etti.

İstanbul Valisi Davut Gül de ülkeler arasındaki siyasi görüş ayrılıklarına rağmen İslam dünyasında milletler arasındaki iletişimin ve ortak değerlerin sivil toplum öncülüğünde güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'deki STK'ların Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde son 25 yılda altın çağını yaşadığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise uluslararası toplumun Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki insani krizler karşısında yetersiz kaldığını belirterek, küresel düzenin değişiminde sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğinin önemine ve Türkiye'nin son çeyrek asırda bu alanda katettiği mesafeye değindi.

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal, 20 yılı aşkın süredir mazlum coğrafyaların yanında duran birliğin, bu yıl ilk kez Helal Expo ile aynı çatı altında düzenlediği fuarla sivil toplumda verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmayı, insani yardımdan insani kalkınmaya geçişi, yapay zeka kullanımını ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesini hedeflediğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı programın sonunda protokol üyeleri sahnede bir araya gelerek dört gün sürecek fuarın açılış kurdelesini kesti.