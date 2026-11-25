Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından COP31'e getirilen eleştirilere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin bağımsız karar alma iradesine dikkat çeken Kurum, "Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Birilerinin dayatmasına boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri göz ardı edemeyiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin COP31 başkanlığında tüm ülkelerin beklentilerini dikkate aldığını belirten Kurum, organizasyonun Türkiye tarihinin en büyük zirvesi olduğunu vurguladı.

AB'YE FOSİL YAKIT TEPKİSİ

COP31 müzakerelerinde Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlarla ilgili ifadeler üzerinde ısrarcı tutum sergilediğini anlatan Kurum "AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. Fosil yakıtlardan uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı. İlla bu olacak diye bir yaklaşım sergiledi" diye konuştu.

KİMSE BİZE MÜDAHALE EDEMEZ

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Simon Stiell ile yaşadığı diyalog hakkında da konuşan Kurum, Stiell'i tanıdığını ve sevdiğini ancak Türkiye'nin başkanlık sürecine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Kurum, "Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz. Normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. 'Şu şöyle olsun' diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisinin. Ben de yerine geçmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Türkiye'nin yalnızca belli bir kesimin taleplerini dikkate alamayacağını vurgulayan Kurum, daha önce alınan kararların metne yansıtıldığını ancak bunun bazı ülkeler için yeterli olmadığını ifade etti. Kurum, 196 ülkenin aynı masa etrafında uzlaşmasının kolay olmadığını belirterek başkanlık olarak tarafları bir araya getirmek ve uzlaşma zemini oluşturmak için üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti. Fosil yakıt konusundaki anlaşmazlığın zirvede elde edilen kazanımların önüne geçtiğini belirten Kurum, Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela ve Rusya'nın müzakerelerde yapıcı bir tutum sergilediğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör