Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına katılmıştı. Rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Yüceer, rozet töreninin ardından yaptığı açıklamada Tekirdağ'a hizmet etme hedefiyle yeni bir sorumluluk üstlendiğini belirtmişti. AK Parti'ye katılım kararının ardından ilk kez SABAH'a konuşan Başkan Yüceer, aldığı kararın kişisel beklentilerden uzak, Tekirdağ'ın geleceği ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

'NE BİR TEHDİT, NE BİR KORKU'

Yüceer, "Ne bir tehdit, ne bir korku, ne de kişisel bir ikbal yönlendirmesiyle bu kararı almış değilim. Amacımız mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek ve daha fazla insana dokunabilmek. Kentimizin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi ve devam eden projelerin ilerletilmesi için daha güçlü bir çalışma yürütmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile dayanışma içerisinde çalışacağız. Tekirdağ için ortak bir anlayışla hareket edeceğiz. Önceliğimiz Tekirdağ ve Tekirdağlı vatandaşlarımızın beklentileri karşılayabilmek" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör