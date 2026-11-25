Dışişleri Bakanlığı, Husiler tarafından Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakanlık yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Husiler tarafından dün (24 Kasım) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil tesisleri hedef alan, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemlerin derhal sona erdirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Husilerin devam eden saldırıları karşısında Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyor, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi teyit ediyoruz."