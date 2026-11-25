En büyük cevap millet iradesidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sloganlara sert tepki gösterdi. Çelik, söz konusu ifadeleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Esas olan millet iradesidir" dedi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz. Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakârlığın en açık göstergesidir. Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır. Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir."
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz. Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakârlığın en açık göstergesidir. Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır. Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir."