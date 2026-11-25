MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terörün emperyalizmin maşası olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sürecin yol haritasının hukuk, ahlak ve iyi niyet çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Bahçeli, "Kavgayı değil barışı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye'nin ilk aşamasının iç cepheyi tahkim etmek, ikinci aşamasının ise terörsüz bölgeyi oluşturmak olduğunu belirten Bahçeli, terör örgütünün farklı bölgelerde alanları boşaltmasını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin kardeşliği pekiştireceğini belirterek "Ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Biz hep beraber Türkiye'yiz" dedi.

Bahçeli fon soruşturmasıyla ilgili, yerleşik kamu politikalarıyla çelişen uygulamaların yolsuzluk kapsamında ele alınması gerektiğini söyledi.

Siyasette yolsuzluğun güven kaybına yol açtığını belirten Bahçeli, bakan veya belediye başkanı ayrımı gözetmeksizin yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, "Milletin malına uzanan eli kırmaya muktediriz" diye konuştu.

YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli'nin taktığı yüzüğün merkezinde, "El-Kâfî" ismi, hat sanatıyla işlendi. Üst çevresinde, Talâk Suresi'nin 3. ayetindeki "Kim Allah'a tevekkül ederse O, ona yeter" ifadesi yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör