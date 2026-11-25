HSK Birinci Dairesinin adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

Kararnameyle, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Aslan Barlık Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Gültekin Topsakal Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekili Eray Akkavak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Uysal Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.