Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay üyeliklerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer seçilmişlerdir. Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."