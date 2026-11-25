İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddet, insan onuruyla ve medeniyetimizin temel değerleriyle bağdaşmayan, hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyecek bir suçtur. Biliyoruz ki bir söz, bir davranış veya bir içerik de şiddeti besleyen bir unsura dönüşebilir. Bu sebeple şiddetle mücadele, yalnızca şiddet eylemlerine karşı durmayı değil, şiddeti besleyen her türlü söylem ve anlayışla da mücadele etmeyi gerektirir. Dilimizden davranışlarımıza kadar hayatın her alanında saygıyı ve sorumluluğu esas almak hepimizin görevidir. Günlük hayatta da dijital mecralarda da şiddetin her türüne ve nefreti körükleyen söylemlere karşı kararlılıkla duruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların hayatın her alanında haklarının korunduğu, güvenle yaşadığı bir Türkiye için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın ve saygı kültürünün güçlenmesine vesile olmasını diliyorum"

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör