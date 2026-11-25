Kartal Belediyesi'ne imar operasyonu
Kartal Belediyesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bina ölçümlerinde usulsüzlük ve maddi menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, ilçedeki riskli binalar için hazırlanan Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formlarında (YKN) yer alan ölçümlerin, bazı firmalar tarafından yapı alanını, bağımsız bölüm sayısını ve metrekare miktarını artırmak amacıyla gerçeğinden yüksek gösterildiği belirlendi. Söz konusu ölçümlerin, belediye yetkililerince binalara gidilerek yerinde kontrol yapılmadan onaylandığı öne sürüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün incelemelerinde, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi. Bu usulsüzlükler aracılığıyla maddi menfaat sağlandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin MASAK hesap hareketleri de incelendi ve yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
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