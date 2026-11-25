Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Güçlü Aile, Güçlü Kamu, Güçlü Türkiye" temasıyla düzenlenen Aile ve Çalışma Hayatı Çalıştayı'nın açılışında konuştu. Aile ve çalışma hayatı arasında sağlıklı bir denge kurulmasının güçlü toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Göktaş, "Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, aile hayatını önceleyen ve çalışanların yaşam kalitesini destekleyen yaklaşımları daha da yaygınlaştırmalıyız" dedi.

YAYGINLAŞIYOR

Çocuk bakım hizmetlerine erişimi yaygınlaştırmak amacıyla kreş seferberliği başlattıklarını belirten Göktaş, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorunlu kıldıklarını, özel kreşlerin açılmasını kolaylaştırdıklarını ve belediye kreşlerinde ortak standart oluşturduklarını söyledi. Ayrıca 150 ve üzeri konut bulunan projelerde gündüz bakımevi açılmasının zorunlu hale getirildiğini aktaran Göktaş, ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açıldığını bildirdi. Göktaş, "Bugün denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor" dedi. Kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması için yeni bir adım atacaklarını da açıklayan Göktaş, "2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör