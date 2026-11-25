Kuriş operasyonunda 8 ildeki 29 adrese baskın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dün Ankara merkezli 8 ilde 29 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21'i yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin titizlikle sürdüğünü bildirdi.
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