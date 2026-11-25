MHP'nin İzleme Komisyonu üyeleri belli oldu

MHP'den TBMM'de kurulacak olan izleme Komisyonu'na Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve Muhammed Levent Bülbül görevlendirildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE İZLEME KOMİSYONU 19 ÜYEDEN OLUŞACAK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. İzleme Komisyonunda görevlendirilecek milletvekilleri için grup başkanlıklarına yazı gönderildi. Milletvekillerinin isimleri 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilecek.

Toplam 19 üyeden oluşacak İzleme Komisyonunun siyasi parti gruplarına göre üye dağılımı şöyle:

AK Parti: 9, Yeni Parti: 3, DEM Parti: 2, MHP: 2, CHP: 1, İYİ Parti: 1, Yeni Yol Partisi: 1.