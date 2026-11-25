Milli kimliği özümsemiş nesiller yetiştiriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Tekin, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki deftere şunları yazdı: "Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle maarif ailemizle manevi huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında öğretmenlerimize emanet ettiğiniz vazife, milletimizin istiklalini ilim ve irfanla tahkim etmeye, bağımsızlığını yetişen nesillerin idrakinde yaşatmaya dayanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin birikimiyle Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak, milli kimliğini özümsemiş, muhakeme kabiliyeti ve demokrasi bilinci gelişmiş, ilmi ve ahlakı rehber edinmiş nesiller yetiştirmeye kararlıyız. Cumhuriyetimizin eğitim idealine ve öğretmenlerimizin itibarına sahip çıkma, milletimizin istikbalini bilgi ve erdemle yükseltme azmimizi yineliyoruz. Başta şahsınız olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz." Öte yandan Bakan Tekin, MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen "Öğretmeniz Söyleşileri"ne katıldı. Bakan Tekin program sonunda öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.
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