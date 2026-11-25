Dünyaca ünlü, merhum bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaklaşık yarım asırlık ilmi çalışmasının ürünü olan 17 ciltlik "Arap-İslam Bilimler Tarihi (Geschichte des Arabischen Schrifttums-GAS)" eseri, dijital ortamda ücretsiz erişime sunuldu. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan ettiği hatırlatılarak bu doğrultuda 2023'te "Arap-İslam Bilimler Tarihi" eserini Türkçe'ye kazandırmak için kapsamlı bir tercüme çalışması yürütüldüğü ve çevirilerin tamamlandığı kaydedildi.

Almanca kaleme alınan eserin ilk cildinin 1967'de, son cildinin ise 2015'te yayımlandığı belirtilen açıklamada, İslam bilim tarihinin 8. yüzyıldan 16. yüzyıla uzanan dönemini ele alan eserin, başta Arapça yazma kaynaklar olmak üzere farklı dillerdeki bilimsel literatüre dayandığı ifade edildi. Müslüman bilim adamlarının hayatlarını, eserlerini ve bilimsel faaliyetlerini inceleyen külliyatın, matematik, astronomi, tıp, coğrafya, kimya ve dil bilimlerinin de aralarında bulunduğu 25 bilim dalını kapsadığına işaret edilen açıklamada, 17 ciltlik külliyatın, İslam medeniyetinin insanlığın ortak bilgi birikimine yaptığı katkıları kaynaklarıyla ortaya koyan temel bir eser olarak bilindiği kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör