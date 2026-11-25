Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jiang Xuebin ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri ve sağlık alanında hayata geçirilebilecek ortak çalışmaları değerlendirdik. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının, sağlık alanında yeni imkanların önünü açacağına inanıyorum. Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör