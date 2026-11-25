Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı. Baba Hamit Yılmaz, şehit oğlunun anma törenine katılan herkese teşekkür ederek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yılmaz, "Bir öğretmen kandildir, mumdur. İnşallah bu mumlar sönmez. Öğretmenler sönerse bütün millet, bütün ümmet karanlıkta kalır" dedi.

Şehidin kardeşi Yahya Yılmaz da üzgün ancak gururlu olduklarını belirterek, tüm şehitlere rahmet diledi. Batman'da 9 Haziran 2017'de PKK saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. Törende, ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için okunan hatimlerin duası yapıldı. Öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri de Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret etti. Öğrencilerden Berat Can Görken, Aybüke öğretmeni gururla andıklarını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör