Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , resmi ziyaret gerçekleştirdiği Avustralya 'nın Sidney kentinde, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Emre Özkan ile Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldikleri Avustralya'da resmi temaslarda bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, Sidney'de Türkiye'den çok uzakta Türk toplumunun temsilcileriyle böylesi bir toplantıda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Türkiye'nin yurt dışında fevkalade güzel bir diasporasının bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu diaspora içerisinde 'millet varlığı'nın da bulunduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin hayrını isteyen ve Türkiye ile gönlü birlikte olan dost ve akraba halkları 'millet varlığı' olarak tanımladıklarını vurgulayarak, Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, Türkiye'nin millet varlığını da temsil ettiğini aktardı.

'AVUSTRALYA İLE TARİHTEN GELEN BİR DOSTLUK KÖPRÜSÜ VAR'

Avustralya ile aradaki mesafeye rağmen tarihten gelen bir dostluk köprüsünün bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, Avustralya ile aynı zamanda en üst düzeyde ilişki ve iş birliğinin, birçok platformda müttefikliğin bulunduğunun altını çizdi.

"Bizim derdimiz ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, köprüleri güçlendirip yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini ve sıkıntılarının giderilmesini temin etmektir" diyen Kurtulmuş, Avustralya'da fevkalade güçlü bir Türk toplumunun bulunduğunu görmekten de duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurtulmuş, "Devletin bütün kurumlarıyla yanınızdayız. Büyükelçimizin kapısı, başkonsolosumuzun kapısı sabah akşam ne zaman ihtiyaç olursa sonuna kadar açıktır. Kumlarımızın buradaki varlığı sizlerin yere daha güçlü basmanızı sağlayacak olan hususlardır. Bunun için gayretle mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin artan bir ivmeyle dünya ulusları arasında üstün bir noktaya doğru gittiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin bir asrını geride bıraktık. Bu bir asrın içerisinde nice büyük kazanımlar elde ettik, nice zor günlerden geçtik, nice ağır bedeller ödedik. Ama sonuç itibarıyla birinci asrın sonuna geldiğimizde bugün Türkiye bambaşka bir yerdedir. Önümüzdeki dönemin, ikinci asrının, Türkiye'nin yüzyılı olduğunu ve önümüzdeki asrın her alanda Türkiye için yıldız gibi parlayacağımız bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yurttaşı olduğum için değil, taraflı bir şekilde değil, objektif şartlarla dünya sistemindeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde, önümüzdeki dönemde parlayan yıldız olacak nadir ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye, başta yüksek teknolojiler olmak üzere savunma sanayinde büyük bir atılımın içerisindedir. Türkiye her alanda dünya milletleriyle yarışabilecek bir noktaya hızla gelmektedir."

Kurtulmuş, dünyada havacılık bakımından önemli bir aşama olarak kaydedilen, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmiş olmasının önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek, "Türkiye ekonomide, askeri alanda, sivil savunmada, sivil teknolojilerde, eğitimde, diğer alanlarda her geçen gün biraz daha ilerlemektedir" dedi.