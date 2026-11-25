Iğdır'da, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması, Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı ekonomik ve ticari katkılar ile Iğdır'ın stratejik konumunun ele alınacağı Uluslararası Kafkasya Kongresi başladı. Ticaret Bakanlığı'nın paydaşlığında Iğdır Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programda Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu kongrede yaptığı konuşmada "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde barış rüzgârlarının esmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken büyük dalgalara, üzerimize gelmek isteyen tsunamilere karşı durmaya da çalışıyoruz. Çünkü bakın dünya bugün küresel ölçekte bir kuralsızlık ve kurulların iğdiş edildiği dönemden geçiyor. Biz kuralları hatırlatıyoruz, kurulların önemini hatırlatıyoruz" dedi. Kongrede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Erdoğan'ın mesajları da okundu.



ZENGEZUR'LA YENİ İMKÂNA KAVUŞACAĞIZ

BAŞKAN Erdoğan, Uluslararası Kafkasya Kongresi dolayısıyla yayımladığı mesajda "Kafkasya'nın tarihi, bizim de tarihimiz. Asırlardır bu coğrafyanın acılarını da sevinçlerini de paylaştık. Bugün omuzlarımızda, bu ortak tarihten aldığımız güçle gelecek nesillere barış ve güven içinde yaşayacakları bir bölge bırakma sorumluluğu var. Bu anlayışla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile 'Bir millet, iki devlet' şiarını Şuşa Beyannamesi ile müttefikliğe taşıdık. Kafkasya'nın barış ve refahı için kararlılıkla çalışacağız. Zengezur Geçişi'nin açılmasıyla Azerbaycan'ın anakarasıyla Nahçıvan arasındaki ulaştırma altyapısı güçlenecek, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağlantı yeni bir imkâna kavuşacaktır" dedi. Resul Ekrem ŞAHAN/ANKARA

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