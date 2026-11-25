Türkiye'de mülki idare teşkilatında kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda çok sayıda ilin valisi değişirken, bazı valiler bakanlık bünyesinde görevlendirildi, bazı isimler ise farklı illerin valiliklerine atandı.

41 İLDE VALİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Kararname kapsamında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliği'ne, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kayseri Valiliği'ne, Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliği'ne, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Hatay Valiliği'ne atandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Balıkesir Valiliği'ne, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Gaziantep Valiliği'ne, İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliği'ne, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise İzmir Valiliği'ne getirildi. Tokat Valisi Abdullah Köklü Kars Valiliği'ne, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer Tokat Valiliği'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Sakarya Valiliği'ne, Edirne Valisi Yunus Sezer Batman Valiliği'ne, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Edirne Valiliği'ne atandı.

BİRÇOK İLDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Kararnameyle Karabük Valisi Oktay Çağatay Sivas Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz Bitlis Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan Iğdır Valiliği'ne getirildi. Muş Valisi Avni Çakır Kütahya Valiliği'ne, Kastamonu Valisi Meftun Dallı Muş Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır Kastamonu Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen Bolu Valiliği'ne atandı. Isparta Valisi Abdullah Erin Malatya Valiliği'ne, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta Valiliği'ne, Çorum Valisi Ali Çalgan Bartın Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut ise Çorum Valiliği'ne getirildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Kırklareli Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş Yozgat Valiliği'ne, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek Şırnak Valiliği'ne, Artvin Valisi Turan Ergün Kırşehir Valiliği'ne atandı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç Artvin Valiliği'ne, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Elazığ Valiliği'ne, Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni Bayburt Valiliği'ne getirildi.

MUĞLA, KAHRAMANMARAŞ VE ÇANAKKALE'DE DEĞİŞİM

Kütahya Valisi Musa Işın Kahramanmaraş Valiliği'ne, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Çanakkale Valiliği'ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk Zonguldak Valiliği'ne atandı. İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Burdur Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş Amasya Valiliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ise Karabük Valiliği'ne getirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Giresun Valiliği'ne, Malatya Valisi Seddar Yavuz Muğla Valiliği'ne, Kilis Valisi Ömer Kalaylı Ağrı Valiliği'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar ise Kilis Valiliği'ne atandı.

14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI

Kararnameyle Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT AFAD BAŞKANI OLDU

Kararname kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığı görevine atandı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'ne, Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na getirildi.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Kararnamenin dikkat çeken atamalarından biri de Polis Akademisi Başkanlığı'nda gerçekleşti. Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınırken, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.