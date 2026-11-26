41 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle 41 ilin valisi değişirken, çok sayıda vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliği'ne, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kayseri Valiliği'ne, Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliği'ne, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Hatay Valiliği'ne atandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Balıkesir Valiliği'ne, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Gaziantep Valiliği'ne, İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliği'ne, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise İzmir Valiliği'ne getirildi. Polis Akademisi Başkanlığı'nda Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınırken, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.
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