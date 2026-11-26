915 Hâkim ve Savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı güz kararnamesi yayımlandı. 915 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi. İdari yargıda 42 yargı mensubuna yeni görev verildi. Kararname kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Kurtca Eker, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Yeldan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Kemal Aktaş atandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Ömer Örücü getirilirken, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına Gültekin Topsakal atandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Eray Akkavak getirildi. YARGITAY'A 5 YENİ ÜYE Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına Ramazan Murat Tiryaki getirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay üyeliği seçimlerini de tamamladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan ve Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer Yargıtay üyeliğine seçildi.
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