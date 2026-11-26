AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlim ve irşada adanmış bir ömür geçiren muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut hocamızın vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhum Ali Kemal hocamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine, yakınlarına, talebelerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör