AK Parti'ye katılan Adana'nın Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un kendisine yönelik "Soyadını da değiştirmeyi unutma" sözlerine sert tepki gösterdi. Soyadının ailesinden kalan bir miras olduğunu vurgulayan Altıok, Bulut'a yönelik kamuoyuna yansıyan iddiaları hatırlatarak, "Benim soyadımla uğraşmadan önce hakkınızdaki aldığınız milyon dolarların hesabını verin" dedi.

HESAP VER ÇIKIŞI

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, AK Parti'ye katılmasının ardından kendisini hedef alan Burhanettin Bulut'a yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bulut'un soyadı üzerinden yaptığı açıklamayı hadsizlik olarak nitelendiren Altıok, siyasi tercihlerin değişebileceğini ancak insanın ailesinin, geçmişinin ve taşıdığı soyadının değişmeyeceğini ifade etti. Burhanettin Bulut hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara dikkat çeken Altıok, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Bulut'un adının geçtiğine ve hakkında fezleke düzenlendiğine ilişkin haberleri hatırlattı. Bir ilçe belediyesinin hakediş ödemeleriyle bağlantılı 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde 3,5 milyon dolar alındığı yönündeki iddialar ile mal varlığı ve taşınmaz edinimleri hakkındaki tartışmaların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör