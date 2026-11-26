Yeni Nesil Suç Örgütleri arasındaki Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili Alman kamu kanalı ZDF tarafından çekilen ve bir bölümü sosyal medyada yayımlanan sözde belgeselle ilgili İstanbul Emniyeti tarafından bir operasyon düzenlendi. 60 dakikalık belgeselin Alman kamu kanalı ZDF'nin 3 gün önce yayımladığı 21 dakikalık ilk bölümünde, Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün propagandasının yapıldığı tespit edildi. Belgeselin yaklaşık iki ay önce çekildiği belirlendi. Almanya'nın kamu yayıncılarından biri olan ZDF Kanalı'nın iki muhabiri, ülkemizi silahlı suç örgütlerinin merkezi gibi göstermeye çalıştı ve bu yönde algı yürütmek için Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün mensuplarıyla İstanbul'da röportajlar yaptı. Almanya'daki suç örgütü yöneticisi Hüseyin U. ve bazı örgüt yöneticilerini saklayan, yakalamayan ve ülkemize iade etmeyen Almanya'nın kanalı çektiği belgeselin ana temasında silahlı suç örgütünün kaynağı olarak ülkemizi gösterdi.

ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

Alman Kanalı, Berlin'deki esnafa saldıran ve talimatları veren firari örgüt üyeleri ve yöneticilerinin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde saklandığını belirtmedi. Belgeselde yer alan ve maskelerle röportaj veren Daltonlar Suç Örgütü mensuplarının kimlikleri ve ikamet adresleri İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından tespit edildi. Bir araç içerisinde silahlı görüntülerle Alman Kanalı muhabirlerine röportaj veren kişilerin de aralarında olduğu 9 suç örgütü üyesi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör