İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

12 İLDE OPERASYON!

"Ankara merkezli 12 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör