Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecine ilişkin bireysel başvurusunu karara bağladı. İmamoğlu'nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarını inceleyen Yüksek Mahkeme, başvurunun reddine karar verdi.

TUTUKLAMANIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNDU



İmamoğlu başvurusunda, tutuklama tedbirinin hukuki olmadığını ve tutukluluğun makul süreyi aştığını ileri sürdü. Soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlandığını savunan İmamoğlu, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığı iddiasını da gündeme getirdi.

TUTUKLULUK İTİRAZININ İNCELENMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ



Tutukluluk incelemesi sonuçlarının kendisine tebliğ edilmediğini ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yaptığı itirazın incelenmediğini belirten İmamoğlu, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini savundu.

AYM BAŞVURUYU REDDETTİ



İmamoğlu, tutuklama tedbiri nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının da ihlal edildiğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi, söz konusu hak ihlali iddialarına ilişkin yaptığı inceleme sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun bireysel başvurusunu reddetti.