Bakan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile enerji işbirliğini görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) son durumu ve doğal gaz alanındaki işbirliğini değerlendirdi. Bakan Bayraktar paylaşımında şunları kaydetti: "Görüşmemizde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut aşamanın yanı sıra doğal gaz alanındaki işbirliğimizin seyrini ele aldık, önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma başlıklarını değerlendirdik."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Novak ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
"İKİ ÜLKE ARASINDA KÖKLÜ ADIMLAR SÜRECEK"
Görüşmede, Türkiye-Rusya enerji işbirliğindeki güncel konuları kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut aşamanın yanı sıra doğal gaz alanındaki işbirliğimizin seyrini ele aldık, önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma başlıklarını değerlendirdik. İki ülke arasındaki köklü enerji diyaloğunu, devam eden stratejik projelerimizin hedeflenen takvim doğrultusunda ilerlemesi ve karşılıklı fayda temelinde yeni adımların atılması odağında sürdürmeye devam edeceğiz."
İstanbul'da, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile bir araya gelerek Türkiye-Rusya enerji iş birliğindeki güncel başlıkları kapsamlı biçimde istişare ettik. Görüşmemizde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut aşamanın yanı sıra doğal gaz alanındaki iş birliğimizin seyrini ele aldık; önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma başlıklarını değerlendirdik. İki ülke arasındaki köklü enerji diyaloğunu, devam eden stratejik projelerimizin hedeflenen takvim doğrultusunda ilerlemesi ve karşılıklı fayda temelinde yeni adımların atılması odağında sürdürmeye devam edeceğiz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 26, 2026