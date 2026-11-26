Bakan Göktaş'tan Beşiktaş taraftarına yönelik insanlık dışı müdahaleye sert tepki
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gürcistan'da oynanan maçta Filistin'e destek veren Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tutumunu kınadı. Bakan Göktaş, "Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım." dedi.
Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta 'Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım."
Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta "Filistin'e Özgürlük" pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım. 🖤🤍🇹🇷 #FilistineÖzgürlük— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) November 26, 2026