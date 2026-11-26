Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen HIMSS Eurasia 2026 Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Memişoğlu, "Geçmişimizden aldığımız ilham ve güçlü sağlık altyapımızla, sağlık sistemlerinde yaşanan gelişimlere yalnızca uyum sağlayan değil, bu süreçlere yön veren bir ülke konumundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetlerini ülkemizin dört bir yanına taşıdık. Hastanelerimizi, insan kaynağımızı ve dijital altyapımızı birlikte güçlendirdik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışıyla inşa ediyoruz. Dijital dönüşüm, bu üç hedefi insanımızın günlük hayatında buluşturuyor" dedi.

Sağlıkta dijital dönüşümle birlikte hastanın yükünün azaldığını söyleyen Memişoğlu, "Sağlıkta dijitalleşmenin hayatımızda neleri değiştirdiğini görmek için yakın geçmişte yaşadığımız güçlükleri hatırlamak yeterli. Hastalarımız hastane koridorlarında ellerinde kağıtlar, MR ve röntgen sonuçlarıyla hekim hekim dolaşırdı. Hastalık geçmişini, önceden uygulanan tedavileri her muayenede anlatmaya çalışırdı. Bugün artık bilgiyi hastamız değil, dijital altyapımız taşıyor. Hekimlerimiz, ihtiyaç duydukları bilgiye bir tıkla ulaşıyor. Böylece hastamızın yükü azalırken bilginin yolu kısalıyor. Kağıtsız hastane anlayışımızın merkezinde de işte bu yaklaşım var" dedi.

'E-NABIZ'DA 13 MİLYAR DİJİTAL MUAYENE VERİSİ BULUNUYOR'

Verinin sağlık sisteminin hafızası olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Veri, doğru işlendiğinde bilgiye, doğru analiz edildiğinde öngörüye, bilimsel araştırmalarla buluştuğunda insan hayatına dokunan çözümlere dönüşür. Bakanlığımızca özellikle 2014 yılından itibaren sağlık verilerini dijital ortamda tek bir çatı altında toplamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, dijital ekosistemimizde 70 petabaytı teleradyoloji verisi olmakla birlikte toplamda 123 petabayt sağlık verisine sahibiz. Teleradyoloji sistemimizde, 1,2 milyar görüntü içeren muayene ve bu muayenelerin 632 milyon raporu ile 130 milyardan fazla tekil görüntüsü mevcut. Buna ilaveten sadece e-Nabız'da 13 milyar dijital muayene verisi bulunuyor. Sistemimizde günlük ortalama 2,1 milyon olmak üzere toplamda 6,7 milyar reçete var. Bu devasa dijital ekosistemimizdeki verileri, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında, bilimsel, klinik ve teknolojik değere dönüştürülmesi amacıyla istatistiki nitelikte bilim ve teknoloji camiası ile paylaşacağız" diye konuştu.

'SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇOK BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK'

Sahip olunan çok büyük boyutlardaki verileri, yapay zeka teknolojisiyle akıllı hale getirmek istediklerini söyleyen Memişoğlu, "Türkiye olarak sağlık hizmetlerinde çok başarılı çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Sadece hizmetten söz etmiyoruz, ürüne yönelik bir yapılanmadan söz ediyoruz ve üreteceğiz diyoruz. TÜSEB aracılığıyla da sağlık verisini bilimsel araştırmalara ve yerli teknolojilere dönüştüren çalışmalar yürütüyoruz. METRA ile ulusal meme kanseri tarama sistemimize yapay zeka desteği kazandırdık. Temmuz 2026 itibarıyla 330 binden fazla mamografi tetkikine ait 1 milyon 320 binden fazla görüntüyü analiz ettik. Sistem, şüpheli alanları hekimin dikkatine sunuyor, nihai değerlendirmeyi hekimimiz yapıyor. Türkiye Ulusal Genom Merkezimizde genetik verileri ülkemizde saklıyor ve analiz ediyoruz. Araştırmacılarımızla kişisel bilgi içermeyen istatistiksel sonuçları paylaşarak nadir hastalıkların anlaşılmasına ve kişiselleştirilmiş tıp çalışmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ YERLİ ULTRASON CİHAZI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını belirten Memişoğlu, "Yabancı ülkelerin sağlık bakanlarıyla görüşüyor, kendilerini ülkemizde ağırlıyoruz. Hastanelerimizi, sağlık altyapımızı ve dijital uygulamalarımızı yerinde gösteriyoruz. Bilkent Şehir Hastanemizi ziyaret eden bir mevkidaşım, dijital altyapımızı gördüğünde, 'Hayran kaldım' diyerek düşüncelerini dile getirdi. Biz de bilgimizi ve tecrübemizi paylaşmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Ülkemizde geliştirdiğimiz çözümlerin başka coğrafyalarda da insan hayatını kolaylaştırmasını istiyoruz. Esasında bizim için dijitalleşmenin başarısı, vatandaşımızın hayatından kaldırdığı güçlüklerde görünür. Yapay zeka destekli yerli ultrason cihazı, endoskopik kapsül görüntüleme sistemleri ve tanı kitleri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, yazılımını geliştiren, cihazını tasarlayan, bilgisini ürüne dönüştüren bir Türkiye'dir. Yerli çözümlerle sağlıkta bağımsızlığımızı güçlendiriyoruz. Mottomuz, 'Fikirden ürüne, Türkiye'den dünyaya, sağlıkta üreten ve geleceğe yön veren Türkiye'" diye konuştu.