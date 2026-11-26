Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Ekosisteminde Dayanıklılık" temasıyla Antalya'da düzenlenen Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) 13. Ulusal Kongresi'ne katıldı. Memişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, sağlık ekosisteminde dayanıklılığın önemine değinerek, bunu sağlamak için yetişmiş insan kaynağına, hazırlıklı kurumlara, güçlü üretime, sürdürülebilir finansmana ve sağlık çalışanlarının emeğini destekleyen çalışma şartlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinin, üretim kapasitesinin stratejik önemini ortaya koyduğunu belirten Memişoğlu, "Üretim durduğunda, sınırlar kapandığında, tedarik zincirleri aksadığında kendi kapasiteniz belirleyici olur. Bu nedenle yerli ve milli üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi. Türkiye'de satılan ilaçların kutu bazında yüzde 92'sinin yurt içinde üretildiğini ve 185 ülkeye ilaç ihraç edildiğini aktaran Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45, otomatik şok cihazlarının ise 26 ülkeye ulaştırıldığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Hedefimiz bu kapasiteyi etken madde, kritik bileşen ve ileri teknoloji üretimiyle derinleştirmek. Şimdi bu birikimi 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz ve 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışımızla daha da ileriye taşıyoruz." diye konuştu. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Memişoğlu, son bir yılda 35 milyon vatandaşa 118 milyon tarama ve izlem gerçekleştirildiğini, 7,5 milyon kişide risk belirlenerek takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.