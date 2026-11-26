Bakan Memişoğlu: Yerli ve milli üretimi stratejik sorumluluk görüyoruz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) 13. Ulusal Kongresi'nde konuştu. Pandemi sürecinin, üretim kapasitesinin stratejik önemini ortaya koyduğunu belirten Memişoğlu, “Üretim durduğunda, sınırlar kapandığında, tedarik zincirleri aksadığında kendi kapasiteniz belirleyici olur. Bu nedenle yerli ve milli üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Ekosisteminde Dayanıklılık" temasıyla Antalya'da düzenlenen Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) 13. Ulusal Kongresi'ne katıldı. Memişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, sağlık ekosisteminde dayanıklılığın önemine değinerek, bunu sağlamak için yetişmiş insan kaynağına, hazırlıklı kurumlara, güçlü üretime, sürdürülebilir finansmana ve sağlık çalışanlarının emeğini destekleyen çalışma şartlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Pandemi sürecinin, üretim kapasitesinin stratejik önemini ortaya koyduğunu belirten Memişoğlu, "Üretim durduğunda, sınırlar kapandığında, tedarik zincirleri aksadığında kendi kapasiteniz belirleyici olur. Bu nedenle yerli ve milli üretimi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi. Türkiye'de satılan ilaçların kutu bazında yüzde 92'sinin yurt içinde üretildiğini ve 185 ülkeye ilaç ihraç edildiğini aktaran Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45, otomatik şok cihazlarının ise 26 ülkeye ulaştırıldığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Hedefimiz bu kapasiteyi etken madde, kritik bileşen ve ileri teknoloji üretimiyle derinleştirmek. Şimdi bu birikimi 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz ve 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışımızla daha da ileriye taşıyoruz." diye konuştu. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Memişoğlu, son bir yılda 35 milyon vatandaşa 118 milyon tarama ve izlem gerçekleştirildiğini, 7,5 milyon kişide risk belirlenerek takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.
Kemal Memişoğlu, 8,2 milyon kez ücretsiz kanser taraması yapıldığını ve 21 binden fazla vatandaşın tedavisine de erken dönemde başlandığını belirtti. Türkiye'nin güçlü sosyal sigorta altyapısının vatandaşlar için temel bir güvence olduğunu, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortacılığının da sağlık hizmetlerine erişim ve sistemin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Memişoğlu, sektör temsilcilerine koruyucu sağlık uygulamalarının geliştirilmesi için işbirliği çağrısında bulundu. Memişoğlu, sigortacılıkta riskin paylaşılması anlayışının sağlık alanında riskleri azaltan uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, özel sağlık kuruluşlarının muayenelerin yüzde 10'unu, ameliyatların yüzde 17'sini gerçekleştirdiğini ve yatak kapasitesinin yüzde 19'unu oluşturduğunu hatırlattı.