TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sidney kentindeki Avustralya Uluslararası Maarif Okulu Gelibolu Kampüsü'nü ziyaret etti. Kurtulmuş, Türk vatandaşlarının, yaşadıkları ülkelerde kültürlerini de korumayı başardığını dile getirdi ve "Devletin bütün kurumlarıyla yanınızdayız" dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine dair ise şu mesajları verdi: "Terörsüz Türkiye'nin kurulmasıyla birlikte bölgenin terörsüz bir bölgeye evrileceğini hep beraber göreceğiz. Türkiye, Cumhuriyet tarihimizin ikinci asrının en büyük projesi olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye meselesinde büyük mesafe katetmiştir. 'Cumhuriyetin ilk asrının en büyük sorunu neydi?' dersem herhalde istisnasız hepimiz birinci sıraya terör meselesini koyarız."

'DÜŞMANLARIMIZA YARADI'

TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca "Türkiye'nin terör dolayısıyla ayaklarına vurulan prangadan sadece Türkiye düşmanları kazanmıştır, Türkiye'nin hiçbir ferdi kazanmamıştır. Şimdi birinci asrın en büyük problemi olan terörü çözüyoruz ve inşallah ikinci asrımızın en büyük projesi olan terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu çerçevede çok büyük mesafeler alındı. Türk siyaseti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Terörsüz bir bölgeyi hep beraber göreceğiz" dedi. Öte yandan Kurtulmuş, Sidney'de Müslüman toplumun temsilcileriyle Gelibolu Türk Kültür Vakfı'nda bir araya geldi. Müslümanların bir araya gelerek çok daha güçlü bir ortaklıkla hareket etmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, İsrail'in saldırıları karşısında İslam dünyasının birlik içerisinde olmasının önemini dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör