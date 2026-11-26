Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünya hangi paradigmaya evrilecekse de bizim ümmet olarak birlik olmaktan başka çaremiz yok" dedi. Erdoğan, 5. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu. Dünyada savaşların ve soykırımların sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, bunun dünyanın bir paradigma arayışında olmasından kaynaklandığını söyledi. Ülkelerin ve toplumların bu arayışının mevcut çatışmaları beslediğini, uluslararası sistemin de bu çatışmaları barışa ve çözüme kavuşturamadığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda 'Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak mı?' diye konuşulmasına rağmen belki bundan 20 sene, 30 sene sonra bu yıllar 'Dünya Savaşı yılları' olarak değerlendirilebilir, bu bile bir ihtimal. Ümmetin beldelerinde soykırımları, savaşları, iç savaşları yaşamak durumunda kaldık. Dünya hangi paradigmaya evrilecekse de bizim ümmet olarak birlik olmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan, artık omuz omuza ve sırt sırta verme zamanının gelip geçtiğini dile getirdi. Türkiye'nin "Mekke Paktı"nın çok konuşulduğunu aktaran Erdoğan, bunun bir umut ışığı olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'deki sivil toplum tecrübesini İslam dünyasına taşımak istediklerini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör