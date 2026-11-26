Cevdet Yılmaz'dan "erken seçim" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Yılmaz, erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya da net bir dille yanı vererek seçimlerin 2028 yılında yapılacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, erken seçim sorusuna yanıt verdi.
"Spekülasyonlara itibar etmeyin, seçimler 2028 yılında yapılacak" diyen Yılmaz, bir miktar öne alınmış seçimin olabileceğini, bunun erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.
Haber Girişi