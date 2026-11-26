Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, erken seçim sorusuna yanıt verdi.

"Spekülasyonlara itibar etmeyin, seçimler 2028 yılında yapılacak" diyen Yılmaz, bir miktar öne alınmış seçimin olabileceğini, bunun erken seçim olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör