Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü toplantıda, Bakanlığın yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları ele alındı.

"İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ULAŞILABİLİR BİR BAKANSINIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sunumunun ardından Komisyon üyesi milletvekilleri söz aldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bakan Kurum'a ilişkin, "Sözlerime başlarken bir değerlendirme yaparak başlamak isterim. İktidar-muhalefet ilişkileri açısından ulaşılabilir bir bakansınız. İllerimizde yaşadığımız sorunlarla ilgili ulaşmamız gerektiği zaman da size istediğimiz zaman ulaştığımız için de, ayrıca nezaketiniz için de size teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Komisyon, milletvekillerinin konuşmalarıyla devam etti.