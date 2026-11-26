Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kepez Belediyesine yönelik rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Antalya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesiyle sayı 24'e yükseldi.

21 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin gece boyunca savcılıkta ifadeleri alındı. Sabah yakın tamamlanan ifade işlemlerinin ardından zanlılardan 21'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

ESKİ BAŞKAN VE MÜDÜRLER VAR

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö., Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D. ve Mali Hizmetler Müdürü F.V., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., Kent Grup Lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K., Y.N., H.C., F.U. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 İSME ADLİ KONTROL ŞARTI

Kepez Belediyesi Özel Kalem çalışanı A.B.S., Kepez Belediyesi İhale Servis Müdürü R.E. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda kullandıkları dijital materyallere el konuldu.