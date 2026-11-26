Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) en çok Antalya'yı sevindirdi. COP31 için Antalya'ya tarihinin en önemli altyapı yatırımlarından biri bu süreçte yapıldı. Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 2 kattan fazla artırıldı. 38 kilometrelik bir turizm yolu ve 1.1 milyon metrekarelik devasa bir cazibe merkezi de kente kazandırıldı.

ANTALYA'YA TARİHİ YATIRIM

Dev organizasyondan hemen önce Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen yatırımlarla yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona, 108 olan uçak park pozisyonu ise 176'ya çıkarıldı. Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı oldu.

DEVASA CAZİBE MERKEZİ

Atıl durumda olan 1.1 milyon metrekarelik EXPO alanı baştan aşağı ihya edildi. Antalya dev bir cazibe merkezine daha kavuştu. EXPO alanı bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetiminde uluslararası kongre, fuar ve büyük etkinlik merkezi olarak kullanılacak. 5 BİN

ARAÇLIK DEV OTOPARK

Ayrıca bölgeye 5 bin araç ve 400 otobüs kapasiteli dev bir otopark da yapıldı. Böylece büyük ölçekli organizasyonlar için dünya genelinde parmakla gösterilen özel bir bölge daha Türkiye'ye kazandırılmış oldu.



38 KİLOMETRELİK TURİZM YOLU

COP31 kapsamında Belek turizm bölgesinde 4 ana arter ve 12 otel bağlantı yolunda toplam 38 kilometrelik yol yapım ve iyileştirme çalışmaları da tamamlanarak hizmete açıldı. Turizm sektörüne ivme kazandıracak önemli bir proje daha tamamlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör